「関西学生野球、関大１−０関学大」（１１日、甲子園球場）

第２節の１回戦２試合が行われ、関大と同大が先勝した。関大は関学大に１−０で勝利。先発・米沢友翔投手（４年・金沢）は準完全試合を達成した。１安打無四球１３奪三振。打者２７人で片付けた。同大は京大を３−１で下した。

圧巻の投球で今秋ドラフト候補に急浮上だ。関大・米沢が先発し、準完全試合でリーグ戦初勝利を挙げた。初回から３者連続三振。二回は先頭に中前打を浴びるも、許した走者はこの一人のみ。「（初回の）三振が自分を勢いづけてくれた」と安定感抜群の投球を披露した。

自身最速タイの１４９キロも計測。打者２７人に１１４球を投げ１３奪三振と圧倒し、「決めるところで決められるスプリットが良かった」とうなずいた。大学２年の夏から一年間は肩肘痛に悩まされ、投げられない日々が続いた。やっと手にした１勝。「素直にうれしい」と笑みをこぼした。

この日はプロ注目の関学大・飯田との投げ合いで、阪神や巨人など、ＮＰＢ９球団のスカウトも視察。米沢の評価は一気に上がった。ＤｅＮＡの八馬アマスカウトグループリーダーは「直球の質、コントロールもいい。変化球の精度もいい」。広島の鞘師スカウトも「真っすぐも強いし変化球もいいし、落ちるボールもいい。これが続いたら上位候補になるかなというくらい。すごい良かったからびっくりした」と絶賛した。

米沢は左腕で背番号２１と、２歳上の中日・金丸の系譜を継ぐ。「練習メニューを教えていただいたり、ご飯に連れて行ってもらったりした。尊敬できる先輩」と関係も深い。目指すのは同じプロの舞台。「追いつきたい」と金丸の背中を追いかけていく。

◆米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）２００４年６月１日生まれ、２１歳。石川県珠洲市出身。１８０センチ、８０キロ。左投げ左打ち、投手。小学２年から宝立サマンズで野球を始め、外野手。珠洲市立緑丘中では軟式野球部に所属し、本格的に投手転向。金沢では１年秋からベンチ入りし、２年秋からエース。２年夏に石川大会準優勝。甲子園出場経験はなし。関大では１年秋からリーグ戦登板。球種はスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリット。