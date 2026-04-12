◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦12回戦 〇同級2位・那須川天心 TKO9回終了 同級1位フアンフランシスコ・エストラダ●（2026年4月11日 両国国技館）

WBC世界バンタム級2位の那須川天心が約4カ月半ぶりの再起戦で、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダに9回終了TKOで勝利した。5戦ぶりのKO勝利で復活を遂げ、昨年11月の世界初挑戦で敗れた“因縁”の井上拓真（大橋）が持つWBC王座への挑戦権を得た。

セコンドに初めて入った葛西裕一氏（56）は「左ボディーは磨いてきた」とエストラダを追い詰めたパンチに満足げだったが「（やってきたことが）もっとつながれば。時間がなかった」と進化の余地も認めた。元帝拳ジムトレーナーで、現在はGLOVESジム会長。帝拳時代に4人の世界王者を育てた名トレーナーだ。

出会いは那須川が中学生だった頃。「打撃を教わりたい」。空手からキックへの転向を目指していた。当時を葛西氏は「天才だった。衝撃的だった」とセンスのよさを振り返る。空手の打撃をボクシングに直した。

ボクシング転向後は指導していないが、初黒星後に那須川が指導を願い出た。4年ぶりのミットに「元々がいいので、ちょっと修正しただけ」。現役時代に帝拳で積み上げ、米国、ベネズエラ武者修行で身につけた独自の技術も葛西氏の持ち味。多くの引き出しから今回、取り出したのが「10センチの爆弾」だ。日本屈指のファイターだった浜田剛史氏（現帝拳ジム代表）の徹底指導を受けた経験から「ショートレンジでも必ずステップする」という浜田氏譲りの踏み込みを那須川に伝授した。

那須川は、22年6月に東京ドームで武尊に勝っている。ダウンを奪ったのが、葛西氏から授けられた「ショートボラード（オーバーハンドのフック）」という秘策だった。秘策は選手に安心感を与える。長い信頼関係と漫画のような言語センスも含め、那須川にとっての葛西氏は、この上ないパートナーだった。