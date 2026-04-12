◇女子ゴルフ 富士フイルム・スタジオアリス女子第2日（2026年4月11日 埼玉県石坂GC＝6580ヤード、パー72）

3位で出た吉田鈴（22＝大東建託）が70の通算7アンダーで1打差の2位につけた。姉はツアー4勝の優利。最終日は史上4組目の姉妹Vに挑む。呉佳晏（22＝台湾）が通算8アンダーの首位。渋野日向子（27＝サントリー）は通算3オーバーの67位で予選落ちした。

“てきとう”がちょうどよかった。吉田は2番で1メートルのパーパットを外し序盤でつまずいた。「大事な時に打っちゃう選手になりそうな流れだった」と嫌なムードが漂ったが「体もこわばっていたので、良い意味で適当にリズム良く打つことを心がけました」と気持ちを切り替え立ち直った。直後の3番で2メートルを沈めると、7番では15メートルのバーディーパットを沈め巻き返した。

大きな夢に近づいた。最終日に1打差を逆転すれば福嶋晃子・浩子、堀奈津佳・琴音、岩井明愛・千怜に続く史上4組目の姉妹Vとなる。「今までで一番優勝に近い位置。姉はその辺のことを一番知っていると思うので、これからでも聞いてみたいなと思います」と笑顔で話した。

以前はパットのラインをまたいで読むスタイルだったが、それを状況に応じて変えるようにした。“ラインまたぎ”をやめたことで時間がかかっていたパットのテンポが良くなった。最終日に向け「ミスをしたら仕方がないと心の余裕を持っていきたい」と姉妹パワーで2打差に8人がひしめく混戦を勝ち抜く。

▼67位・渋野日向子 一刻も早く修正しないといけない。落ち込んでいる場合じゃないと思っています。（国内初戦で予選落ち）