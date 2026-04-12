「中日３−７阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）

放物線を描いた白球が新設のウイング席で弾んだ。打球の到達点を確認した阪神・大山悠輔内野手が、表情一つ変えずダイヤモンドを駆ける。開幕から１４試合、５５打席目の今季１号。森下に続くアーチ攻勢で、天敵・大野を序盤で攻略した。精神的支柱として佐藤輝の後を担う不動の５番。上昇気流に乗った。

「とにかく次の１点を取りにいく気持ちで打席に立ちました」。１点リードで迎えた二回、先頭で迎えた打席だった。積極スイングを仕掛け１−１からの３球目。外寄り低めのツーシームを芯で捉えた。飛距離１１９・５メートル。昨年までの広いドームなら、フェンス手前の打球もウイング弾だ。

五回にも右前打を放ち今季３度目のマルチ安打。６戦連続安打＆３戦連続打点と調子を上げてきた。これで入団初年度から１０年連続で本塁打を記録。球団の生え抜き選手では並木輝男、田淵幸一に肩を並べた。ケガや不振による長期離脱が少なく、毎年、コツコツと積み上げてきた結晶。不断の努力が結果になった。

「勝ててよかったと思います」。大勝で終わった試合後、多くを語ることはない。常々、藤川監督が「タイガースは大山で待つということに変わりはない」とし、チームのキーマンとして信頼を口にしてきた。「また明日も頑張りたい」とは大山。待望の今季１号から歩みは力強さを増す。開幕ダッシュを決め、チームは連勝街道を突っ走る。