◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

完璧やったね。おそらく真っすぐ狙いでイチ、ニのサン。意外とパンチ力があるんよね、山瀬って。長く課題と言われていた打撃で昨季は２軍で３割打った。あとは１軍レベル相手にどう結果を残していけるか。だからこの一発は大きな自信になるんちゃうかな。巨人の未来を考えても山瀬の台頭は大歓迎よ。

スイングも力強くなって、速い球に力負けしなくなった。だから阿部監督も１軍に置いて、開幕から週に１回、山瀬に先発マスクを託しているんやと思う。肩が超一級品で守備も上達しているのはみんな分かっている。だから打つことはすごく大きなアピールになる。岸田や大城にも火がつくし一石二鳥よ。

もう７年目か。でも同じ捕手として９年目にやっと１軍に定着し始めた自分のことを思えば、まだまだこれからよ。一番難しいのがリード。これはコーチや投手と、とことん話して結果を出しながら信頼を得ていくしかない。だから攻撃の時、ベンチの真ん中あたりに座っていたけど、阿部監督の前に常に座ってたらええのよ。だって巨人が誇るスター捕手よ。何でも聞けばええ。それも財産になるからね。レギュラーを取ったらどうぞ、お好きなところへ座ってください（笑）。

忘れちゃいけないのは、まだ試してもらっているに過ぎないってこと。すべてはこれからの山瀬次第や。期待しているよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）