◆米大リーグ カブス―パイレーツ（１１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・パイレーツ戦に代打で出場し、２試合連続となる安打を放った。２点を追う６回２死走者なしで代打出場し、左腕のモンゴメリーから左前安打を放った。

誠也は３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に侍ジャパンの一員として出場。東京ドームでの１次ラウンドでは２本塁打を放つなど、９打数３安打の打率３割３分３厘で主軸として存在感を示した。だが、１４日（同１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ）では１打席目に四球を選んで出塁。二盗を試みた際に右膝を痛めて途中交代。右膝後十字じん帯の軽度の損傷と診断されて開幕には間に合わず、負傷者リスト（ＩＬ）入りとなり、前日１０日（同１１日）からメジャーの出場選手登録されたばかりだ。

マイナーでは傘下２Ａノックスビルで３日（同４日）から試合に出場。５試合に出場して１４打数６安打の打率４割２分９厘の成績を残して、メジャー復帰となった。メジャー復帰初戦は「５番・右翼」で３打数１安打、１四球だった。この日はスタメンを外れてベンチスタートとなったが、２点を追う６回２死走者なしで代打で打席に立つと、しっかりと左前安打を放った。

昨季は自己最多で日本人右打者史上最多となる３２本塁打。自身初のポストシーズンも経験し、飛躍の１年となった。今季は５年契約の５年目。来季以降につなげるためにも大きな意味を持つ１年がようやくスタートし、好発進を切っている。