俳優の竹中直人（70）が11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。以前出演した「芸能人格付けチェック」について振り返った。

この日は「ダウンタウン」浜田雅功と大阪城を訪れる企画。2人の共演について浜田が「遭遇はしていませんけど、声のやつやりましたね」と、2004年公開の映画「シュレック2」で声優として共演したと言うと、竹中も「あったねえ」と言い、「最近だと格付」と続けた。

竹中は、俳優の高橋克典とチームを組んで「チーム大俳優」として2025年9月のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック秋の3時間半SP」に出演。

竹中が「あれは興奮したよ」としみじみ。浜田が「あれは、気持ち的には絶対当てるぞという…」と聞くと「もの凄く集中力が必要だから、もの凄い負けたくないし、もの凄いドキドキしたけど、なんとか乗り越えられたからビックリしたね」と笑った。

また「自分だけじゃないですからね。組む人もいるし」との言葉に「そうそう、ちょうどよかったんだね。高橋くんと」と振り返っていた。

同番組では、竹中と高橋は最終問題を前に「普通芸能人」に。だが、最終問題の「唐揚げ」で正解を選び、「一流芸能人」へ返り咲いた。