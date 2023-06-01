＜速報＞S・ローリーが6番でホールインワン達成 史上7人目快挙
＜マスターズ 3日日◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。シェーン・ローリー（アイルランド）が6番パー3（190ヤード）でホールインワンを達成した。
【動画】パトロン大興奮！ ホールインワンの瞬間
アイアンで放った一打は、ピンに向かって一直線。手前3メートルほどに着弾すると、そのままカップインした。パトロンの大歓声を受けて、ローリーは大興奮。同伴競技者のトミー・フリートウッド（イングランド）とハグで喜びを分かち合った。6番でのホールインワンは2021年のコリー・コナーズ（カナダ）以来で、史上7人目の快挙となった。現在、トータル12アンダー・単独首位に連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。ローリーは4打差3位タイ、松山英樹は9打差の18位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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