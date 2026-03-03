◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

最高の笑顔がはじけた。東京Ｄのダイヤモンドを初めて一周した山瀬慎之助捕手（２４）は、ベンチで待つ阿部監督と力強くハイタッチを交わした。「だいぶ遅いな、と思います」。高卒７年、３３打席目で飛び出したプロ１号。阿部慎之助にあやかって名付けられ、星稜時代はＬＩＮＥのテーマ曲に指揮官の現役時代の登場曲「Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ」を選んだ男が、憧れ続けてきた人の前で大きな一歩を刻んだ。

２点を追う３回無死だった。山野の２球目の１４６キロ直球を逃さず強振し、左翼席中段へ運んだ。２日の中日戦（バンテリンＤ）に続く今季２度目の先発マスク。「甘い球を完璧に捉えることができた。（打った瞬間）いったかなと思いました」。球界屈指の肩と守備力に定評のある若武者が、バットでこれ以上ないアピールに成功。阿部監督も「本人がいい準備をしてきたから出たんじゃないですかね」と拍手を送った。

昨年はシーズン順位確定後の１０月１日・中日戦（東京Ｄ）のスタメンが唯一の１軍出場。タイムリーを放ち「うれしかったです」と公には明るく振る舞ったが、本音はこうだった。「もう６年目なのに消化試合選手という現実に焦りしかないです」―。オフに他球団移籍も視野に球団と話し合ったのも、試合に出れば活躍できるという自信の裏返し。「プロに守備で入ってきたし、やめるまで守備で売っていくと思う。そこをアピールしていきたい」と足元を見つめながら、飛躍への道を描いてきた。

計５投手を懸命にリードするも試合は１点差で惜敗。「毎試合ベンチにいても勝ちたいと思ってますけど、自分が出て負けた時はすごく重く責任を感じる」と悔やんだ。指揮官も「勝っていたらもっと格好良かったけどね。まだまだ先は長い。チャンスは必ず来ると思うので、いいところで打ってくれたらうれしい」と期待を寄せた。初本塁打の記念球は両親に贈る予定。「負けたので悔しい。出ない試合も出た試合も、全部勝ちたい」。そう何度も繰り返す姿に成長の跡がにじんだ。

◆山瀬 慎之助（やませ・しんのすけ）２００１年５月４日、石川・かほく市生まれ。２４歳。宇ノ気中３年時に全国中学校軟式野球大会優勝。星稜３年夏に甲子園で準優勝。ヤクルト・奥川と中、高でバッテリー。１９年ドラフト５位で巨人入団。３年目の２２年にプロ初安打。１７７センチ、８９キロ。右投右打。