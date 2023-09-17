「ダウンタウン」浜田雅功（62）と俳優の竹中直人（70）が、11日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演し、酒を飲むようになった年齢で盛り上がった。

浜田から「お酒は飲みます？」と聞かれた竹中は「飲む」と答え「47歳からだよ。飲めるようになったの」と明かした。すると、浜田も「遅かったんですね。僕60からです」と答えたもの。

竹中は「本当！？それまで飲めなかったんだ！結構衝撃受けた」と驚き「何がきっかけで？」と聞くと「野球を見に行ったんですよ。ロッテと日本ハム戦、千葉に。雰囲気、みんな買って飲むじゃないですか。あそこからです」と、野球場での雰囲気で飲み始めたと明かした。

浜田は「ちょっと飲んだだけで、すぐに顔赤くなって」と言うと、竹中も「俺もそうだったんだよね。ビールは特に回りやすくて」と言い、飲酒のきっかけについて「東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦が、行きつけのお店があって、僕がちょっと落ち込んでいたんで“飲みましょうよ”って誘ってくれて。そこで紹興酒を飲んだのよ。温かい紹興酒。あれ、これなんか飲みやすいかもしれないと思ってから徐々に強くなって」とし、「それから初めて、酔っ払うって楽しいってことに気付いたんだよ」と笑った。今では、日本酒以外はほとんど飲めるという。

竹中は飲めなかったときには「学生時代、みんなで飲みに行くと、お店の前まで行って、そっと帰っていたもん。間が持たないから。皆飲むとうるさいし」と言い、浜田も「“飲みに行こう”って意味が僕はわからなかった。ご飯食べに行こうって言われて、ご飯の時にちょっと飲むのはいいじゃないですか。“飲みに行かない？”“飲むだけですか？無理ですけど”…」と飲まなかった時の心境を説明。

竹中は再び「びっくりした」と言い、「60歳過ぎていること自体、もうびっくりだ。俺も70だからさ」としみじみと語っていた。