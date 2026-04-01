開催：2026.4.12

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 4 - 3 [Dバックス]

MLBの試合が12日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとDバックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はタイワン・ウォーカー、対するDバックスの先発投手はブランドン・ファットで試合は開始した。

1回表、1番 ケテル・マルテ 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでDバックス得点 PHI 0-1 ARI、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 0-2 ARI

3回裏、2番 カイル・シュワバー 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでフィリーズ得点 PHI 3-2 ARI、3番 ブライス・ハーパー 2球目を打ってセンターへのホームランでフィリーズ得点 PHI 4-2 ARI

8回表、5番 ホセ・フェルナンデス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 PHI 4-3 ARI

試合は4対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのタイワン・ウォーカーで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はDバックスのブランドン・ファットで、ここまで0勝1敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 04:46:09 更新