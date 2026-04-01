開催：2026.4.12

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 6 - 1 [マーリンズ]

MLBの試合が12日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマーリンズが対戦した。

タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。

1回裏、3番 コルト・キース 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 1-0 MIA、5番 ライリー・グリーン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 2-0 MIA

3回裏、5番 ライリー・グリーン 10球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでタイガース得点 DET 5-0 MIA

4回表、7番 コナー・ナービ 2球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 DET 5-1 MIA

8回裏、7番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 6-1 MIA

試合は6対1でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケーシー・マイズで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで0勝2敗0S。タイガースのアンダーソンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 04:51:16 更新