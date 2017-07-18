J2新潟は12日にアウェーで高知と対戦する。11日は聖籠町のアルビレッジで最終調整を行った。チームは2月に開幕した特別大会の前半の9試合を終え西A組の4位。さらに上位を目指す上で攻撃の質の向上は急務であり、鍵を握る一人がFW若月大和（24）だ。キャンプから積み上げてきた強度の高い守備から素早い攻撃を見せ、チームに3試合ぶりの得点をもたらす。

前半戦を終えて粘り強い守備が浸透し、ビルドアップも少しずつ共通理解が深まってきた。チームとして着実に前進してはいるが、直近2試合は攻撃陣が無得点（ともにPK勝利）。ここまで1得点にとどまり、巻き返しを誓う若月は「誰かが点を取らないとチームは活気づかない。得点を決めたい」と自らに言い聞かせるように語った。

ここまでチームの総得点は10。1試合平均のチャンスクリエート（ペナルティーエリア内へのスルーパスの成功数やラストパスなどの合計値）数は6・5とリーグワースト2位だ。J3のチームもいる中で寂しい数字。好機の少なさがゴール数にも結びついている。

昇降格が懸かる8月開幕の26〜27年シーズンも見据え、攻撃面は個人の成長と連係構築に力を注いでいる。その中でも得点して勝つには、キャンプから積み上げてきた前線からの強度の高い守備が鍵を握る。インターセプト数はリーグ2位と多く、カウンターは有効な手段だ。若月も守備への意識は高く「紅白戦でも得点が生まれるのはショートカウンター。もう一度原点に返って、自分たちの良さが出る形を試合で出したい」と強調する。

自慢のスピードを生かし、個人的にもアピールする。前半戦では決定機で焦りからシュートをミスする場面が何度かあった。それだけに得点量産を目指す後半戦は「冷静さ」をキーワードに挙げる。「しっかり状況やGKを見ながら落ち着いて決めたい」と言い、練習ではいい感触をつかめている。

西A組1位の徳島とは勝ち点差5で、差を詰めるには勝ち点3が必要になる。「PKではなく、確実に点を取って（90分で）勝つ試合を、後半戦は増やしていきたい」と若月。FWのプライド、そして責任感を胸に刻み、相手ゴールに向かう。（西巻 賢介）