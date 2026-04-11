高市首相が、情報機関の改革を進めている。

司令塔となる「国家情報会議」や「国家情報局」を創設する法案を今国会で成立させ、夏頃に実現させる方針だ。インテリジェンス（情報収集、分析）と呼ばれる情報活動の実態はどうなっているのか。

各省庁が独自活動 「縦割り」弊害

第２次世界大戦後、日本政府には米中央情報局（ＣＩＡ）のような強力な対外情報機関は設けられてこなかった。戦前の特高警察や憲兵による言論弾圧の記憶が強く残り、情報機関と言えば、これらの組織が連想され、当時の政府が設置に後ろ向きだったことが背景にある。

日本の情報機関としては、内閣官房の内閣情報調査室（内調）のほか、外務省、防衛省、公安調査庁、警察庁などの「情報コミュニティー省庁」が、それぞれの分野で情報収集・分析活動を行っている。

たとえば外国でのテロ関連や外交・安全保障分野では、外務省は在外公館を拠点に海外情報を集めており、防衛省は情報本部が電波や画像・地理情報を独自に収集・分析している。公安調査庁は破壊活動防止法などに基づき、過激派や宗教団体、対日工作の可能性がある団体を調査する。警察庁も各都道府県警の公安・警備部門を中心に、テロや外国勢力による工作活動などの情報収集・分析を行う。

ただ、多くの機関が独自に活動することで、情報を抱え込むといった「縦割り」の弊害も生じていた。総合的な評価や分析を行う機関として「内閣情報会議」（議長・官房長官）もあるが、形骸化が指摘されていた。

シリアで邦人殺害 力不足を露呈

対外情報活動を巡る転機となったのが、２０１５年にシリアで発生したイスラム過激派組織「イスラム国」による日本人殺害事件や、パリで起きた同時テロ事件だ。情報収集能力の不十分さを露呈し、邦人の安全を守り、水際対策を進めるには、高度で正確な独自の情報能力が不可欠との認識が広まった。

これを受け、政府は同年１２月に外務省に「国際テロ情報収集ユニット」を発足させた。各省からの出向者で組織しつつ内閣官房を兼任させ、縄張り意識を排して一元的に対外情報を収集・集約する狙いがあった。

関係者によると、外務省や警察庁などから選抜されたユニット員は、東南アジア、南アジア、中東、北・西アフリカ、欧州の５地域を中心に現地で活動している。海外で外国の高官らに接触し、情報を収集する「ヒューマン・インテリジェンス（ヒューミント）」が欠かせず、外交官旅券を持ち、現地では元テロリストと接触するなど、時に危険な任務も行うという。

政府高官は「言葉や人種の壁もあり、日本人が現地で情報収集活動をするのは難しい」と語る。各省庁の出向者で構成するため、任期を終えると出身省庁に戻ってしまい、「専門人材がなかなか育たない」（政府関係者）との問題も抱えていた。

首相がトップに

高市首相は「情報力を強くすることはあらゆる国力につながっていく」と述べ、安全保障環境の変化や国際情勢の複雑化を踏まえたインテリジェンスの強化に乗り出している。

今国会に提出した国家情報会議設置法案では、内閣情報会議は首相をトップに閣僚で構成する国家情報会議に衣替えし、政治家主導で企画立案を進める。内調を国家情報局に、内調トップの内閣情報官を国家安全保障局長と同格の国家情報局長にそれぞれ格上げし、関係省庁に対する総合調整機能も持たせる。

今後は、海外での情報収集活動を専門に行う対外情報庁の創設も検討する。対外情報活動を担う職員を独自に養成する機関の創設を計画し、情報活動のエキスパート育成にも注力する。