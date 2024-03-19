新潟アルビレックスBBは11日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で三重に85―70で勝利した。途中出場のPG長尾光輝（26）が今季最多の20得点と奮闘した。順位は5位のままで残りは3試合。プレーオフ準々決勝のホーム開催権をゲットできる4位の岡山とは2・5ゲーム差と厳しい状況は変わらないが、最後の最後まで諦めない。

もう一つも落とせないという重圧か、最下位の三重を相手に序盤は苦しんだが、何とか押し切った。鵜沢潤監督は「相手の失うものがない状況を自分たちが怖がっていたところもあった。前半のビハインドを我慢して戦えたことが勝利につながった」と第3Q以降の戦いぶりを評価した。

PG樋口が今季初先発を果たし、序盤から思い切りのいい3点シュートで流れをつかんだかに見えた。だが、相手の守備に苦戦して第2Qまでリードを許す展開が続いた。そこで第3Qからディフェンスの強度をアップ。流れを引き寄せた。

今季最多の20得点で9アシストの長尾は「あと1アシストで“ダブルダブル”だった」と苦笑しながらも「相手のペースの中で守備の強度を上げたのが勝った要因」と振り返る。10得点をマークした樋口も「今週の練習ではガード陣同士でプレッシャーをかけ合いながらハードに練習できた。その効果が出た」と練習の成果を口にした。

残りは3試合で4位とは2・5ゲーム差。依然として逆転するためには負けられない状況は続く。「ガード陣の層が厚くなってきたのはプレーオフに向けて大きな収穫だと思うので、これを続けていきたい」と長尾。12日も勝利して何とか望みをつなぐ。