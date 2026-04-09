ＳＮＳ上で、日本のアニメや漫画の主人公らにそっくりのキャラクターが登場する偽動画の投稿が横行している。

著作権法で定められた著作権者の許諾を得ず、生成ＡＩ（人工知能）を使って第三者が作ったとみられる。単に面白半分で投稿したのか、あるいは動画の閲覧数を稼いで収益を得ようとしたのかは判然としない。

いずれにしても、作者が時間と労力をかけた著作物を、第三者が勝手に加工して投稿することは許せない。放置すれば作り手の創作意欲を冒涜（ぼうとく）し、日本のコンテンツ産業の衰退を招きかねない。

政府は、ＡＩの負の側面を直視し、著作権者と著作物の保護に真剣に取り組むべきだ。

偽動画は、ＡＩ事業者の動画作成サービスを使用して作ったとみられる。例えば、ドラえもんとウルトラマンが戦う動画や、「鬼滅の刃」の主人公が交通トラブルを起こす内容の動画だ。

著作権法は「著作権者を保護し、文化の発展に寄与する」という理念を掲げて絵画や小説、アニメなどの著作物を第三者が利用する場合、原則として著作権者の許諾を得ることを定めている。

だが、アニメ会社などで作る団体によると、今ＳＮＳ上に出回っている動画について、著作権者が利用を許諾したケースは確認されていないという。

こうした状況を踏まえ、政府は著作権侵害が疑われる事案の実態や、海外での著作物に関する訴訟事例を調査する方針だ。侵害が明白な場合、訴訟を含む対策をアニメ業界などに助言するという。

アニメ業界には中小・零細企業が多い。このため、個別の企業が大手のＡＩ事業者を相手取り、偽動画を作成できるサービスを提供したことについて訴訟を起こす場合、大きな負担となる。政府が協力するのは当然だ。

内閣府は昨年末、ＡＩ事業者を対象とした行動規範の素案をまとめた。ＡＩが学習に使う著作物やデータについて、著作権を含む知的財産権を侵害しないよう求めているが、素案に罰則はない。実効性を疑問視する声は多い。

そもそも、ＡＩでアニメを模した偽動画などを作成できるようになったのは、政府が２０１８年に著作権法を改正し、著作権者の許可なしにＡＩが学習することを認めたことが発端だろう。

ＡＩによって著作物が模倣され、貶（おとし）められる恐れがあるのはアニメに限らない。ＡＩの無断学習に歯止めをかける必要がある。