他国の脅威から国民生活を守るには、外交努力を尽くし、防衛力を強化することが欠かせない。

同時に、万一の武力攻撃に備えて避難施設を確保しておくことも行政の責任だ。

有事の避難先となるシェルターの整備を急ぎ、国民保護の体制を充実させていかねばならない。

政府が、ミサイル攻撃による爆風などから身を守るための「緊急一時避難施設」（シェルター）に関する基本方針を決定した。

シェルターの確保は、２００４年に成立した国民保護法で都道府県知事の義務として定められた。昨年４月時点で、全国で約６万１０００か所がシェルターに指定されている。数字上は全国民が利用できる環境が整った形だ。

法整備から２０年以上を経て、ようやく実現したものだ。

ただ、シェルターの確保は、都道府県・政令指定都市単位で進められてきたため、シェルターが都市部に集中し、小規模な市区町村は十分な施設数を確保できていないといった問題が残っている。

基本方針では、３０年までに、全住民を収容できるだけのシェルターを、市区町村単位で確保すると掲げた。どこに住んでいてもシェルターを利用できるようにするのは、妥当と言える。

その具体的な対策として、災害時の避難施設との共用を進めていくことが盛り込まれた。一時的な避難にとどまらず、シェルターでの短期間の滞在を可能にするため、水や食料、簡易ベッドなどを備蓄していくという。

財政の厳しい小規模自治体にとって、新たにシェルターを設けるのは容易ではない。既存の災害用の避難所と共用することは、自治体の負担軽減にもなる。

シェルターは現在、官公庁の庁舎や学校といった公共施設が全体の９割を占め、民間事業者の施設は１割にとどまっている。地上の建物よりも安全性が高いとされる地下施設は、官民合わせても全体の７％にすぎない。

北朝鮮からの攻撃に備え、地下にシェルターの設置を進めてきた韓国では、人口の３倍以上を収容できるスペースがあるという。

政府は今後、地下施設を所有する民間事業者に対し、これまで以上にシェルターの活用について協力を求めることにしている。

だが、民間事業者からは、有事に避難者の誘導や支援をどこまで行えばいいのか、など不安の声が出ている。こうした懸念を払拭（ふっしょく）できるよう、政府は民間のニーズを丁寧に聞くことが大切だ。