ドイツ紙が報道

海外サッカーのドイツ1部ブンデスリーガ・マインツの25歳MF佐野海舟への評価が急上昇している。森保ジャパンでも主力として台頭するなど成長。ドイツメディアは移籍金が6000万ユーロ（約112億円）以上になると報じている。

ドイツのスポーツ総合サイト「SPOX」は「ダントツの史上最高移籍金額に！ マインツ、MFの要で大金を手にすることになるか？」との見出しで記事を掲載。同国の大衆紙「ビルト」の報道として、「彼の契約には解除条項がついていないため、今後数か月に欧州トップクラブの間で争奪戦になる可能性がある」と指摘した。

海外移籍専門サイト「トランスファーマルクト」では、三笘薫（ブライトン）と並び、2500万ユーロ（約45億円）の市場価値を誇る佐野。記事では、「ヨーロッパで最も注目されている守備的MFの移籍金は6000万ユーロ以上が現実的な額とみられる」とし、クラブ史上最高金額になると紹介した。

報道がネット上に拡散されると日本のファンも衝撃を隠せない様子。「リアルにプレミア移籍が見えてきたな」「マインツのスカウト優秀すぎる」「ワールドカップ後世界中で取り合いになるね」「えぐい高い金額だなあ」「自分の実力で、次元が桁違いの漢になった海舟、かっこよすぎだ」「そんなディールになったら、やはりニュースですね」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）