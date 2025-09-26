◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）

巨人の坂本勇人内野手（３７）が節目の３００号本塁打に王手をかけた。２点を追う７回２死、ヤクルト・山野から中越えに豪快な今季１号ソロ。不振に苦しんでいたが、２１打席ぶりの安打が通算２９９号となった。１９年連続アーチは球団２位タイ。新外国人ブライアン・マタ投手（２６）は来日初登板初先発で、５回２失点の粘投も初黒星。１点及ばず今季初の３連勝はならなかったが、平山にプロ初安打、７年目の山瀬にプロ１号も飛び出し、明るい兆しの多い敗戦だった。

間違いなく、今年一番の大歓声だった。長い滞空時間を経た坂本の打球が、バックスクリーン左で弾んだ。２１打席ぶりのヒットが今季１号。通算３００号に王手をかける一発を描いた。「１本出たのは本当に良かったですけど、まだどうなるか分からないんで。そこはいろいろ、練習からやっていきます」。１９年連続本塁打は王貞治（２２年）に次いで、柴田勲と阿部慎之助に並んで球団２位タイとなった。

千両役者の仕事だった。２点を追う７回２死。完投ペースだったヤクルト・山野の内角１４６キロのワンシームを、のけぞるような豪快なフォロースルーで完璧に捉えた。６試合ぶりのスタメン出場で、それまで２打席連続三振。追い込まれた状況に見えても、ひと振りで最高の結果を導き出した。

プロ２０年目を迎える前に、盟友と交わした“約束”がある。昨年１０月１日の中日戦（東京Ｄ）後だった。本拠地最終戦セレモニー前、長野久義氏（４１）に呼び止められた。２人だけの空間で伝えられたのは現役引退の決断。そして「勇人は３０００本打つまで辞めちゃダメだよ」―。

長年、ともに巨人を背負い「勝手にライバルだと思っていた」というかけがえのない存在から受け取った最後のエール。引退報告の場であっても、チョーさんらしく明るく背中を押してくれたことがうれしかった。今年のキャンプ前にも食事をともにし、立場は変わっても２人の絆は不変だ。

チームの今季初３連勝はならなかったが、阿部監督は飛距離１２４メートルの豪快弾に「久しぶりにあんな生きた打球見たので。まだまだ、あそこにも入るのでね。まあ大丈夫でしょう」。これからも巨人の中心であり続ける。それを裏付ける坂本の一発だった。（内田 拓希）

記録メモ 坂本（巨）が今季１号を放ち、デビュー２年目の０８年から１９年連続本塁打。本塁打の連続年数の最長は、８９〜１５年に２７年連続の谷繁元信（横浜・中）だが、巨人では２２年連続の王貞治（５９〜８０年）に次いで、１９年連続の柴田勲（６３〜８１年）、阿部慎之助（０１〜１９年）に並び２番目になった。