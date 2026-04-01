ネバりの水戸　追いつかれてもＰＫ連勝　ＧＫ西川“葵の御紋の助さん”…鹿島、千葉のオリ１０に粘闘２連勝

８試合が行われ、昇格チーム同士の激突で、水戸が、千葉にＰＫ勝ちし、４日の鹿島戦に続き、Ｊ１のオリジナル１０クラブに連勝した。２戦連続のＰＫ勝ちで、名産品の納豆のごとく粘り強さを示した。西で首位の神戸は名古屋に３―２で競り勝ち、京都は岡山に５―１で快勝。広島は清水と１―１で突入したＰＫ戦を５―４で制し、連敗を４で止めた。Ｃ大阪はＧ大阪とのダービーを１―０で制し、福岡は長崎を１―０で破った。東でＦＣ東京は横浜Ｍを３―１で退け、勝ち点２３に伸ばした。

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クラブのロゴ、葵（あおい）の御紋が映える勝利だ。４日の鹿島戦に続き、Ｊ１のオリジナル１０クラブを撃破。クラブ史に初Ｊ１公式戦連勝を決めた。決着は鹿島戦（１―１、ＰＫ４―２）に続く、２戦連続のＰＫ戦。ＧＫ西川が千葉の５人目ＦＷ呉屋のキックを止めると、両手を突き上げた。「素直に勝つことができてうれしい」。“ネバー”ギブアップの勝利を誇った。

前半アディショナルタイムにＭＦマテウスレイリアのシュートで先制。しかし、後半３０分に追いつかれＰＫ戦にもつれ込んだ。東地区最多６戦目となったＰＫ戦では、西川が先攻・千葉の１人目ＤＦ高橋、２人目ＦＷ石川と連続でゴール割らせず優位に進めると、後攻の水戸は４人中３人が成功し、ＰＫ戦同地区最多に並ぶ３勝目を挙げた。

クラブ名「ホーリーホック」は英語で「葵」の意味で徳川御三家の水戸藩の家紋である葵が由来。昨季までチームのユニホームパートナーには茨城・小美玉市に本社をおき、代表的商品に「おかめ納豆」があるタカノフーズがＪ１昇格を後押した。２０１８年に開業したクラブハウスは、これまでＪ１ライセンス基準に満たなかったことをホームタウンの城里町が鑑（かんが）み、自治体が廃校を整備して開設。クラブが地域への理解を深め、特定の責任企業やオーナーを持たない「市民クラブ」である水戸を地元もまた存在価値を受け止め支え続けている。

時代劇ドラマ「水戸黄門」の配役をあてはめると、この試合では、名前が幸之介（こうのすけ）の西川が“助さん”、今季６戦目となったＰＫ戦でも全てで１番手を任され、いずれも成功させているＭＦ大崎が“格さん”。西川は前半のシュートストップの際に古傷の左太ももを痛めたが「時間を使ってなじませた。多少は気になったが細かいところは影響なかった」と涼しい顔で最後まで耐えてゴールを守り続けた。

七転び八起きの精神と納豆のような粘り強さでつかんだ連勝。葵の御紋を背負う市民クラブは、Ｊ１で勝つことによって地元に恩返しをする。（綾部 健真）

◆水戸ホーリーホック １９９４年に創設された市民クラブ「ＦＣ水戸」が前身で２０００年にＪ２に参戦。２５年にＪ２初優勝でＪ１初昇格。ホーリーホックとは英語で「葵（あおい）」の意味で徳川御三家の水戸藩の家紋である葵から引用した。主なＯＢに元日本代表の田中マルクス闘莉王氏、前田大然（セルティック）、小川航基（ＮＥＣ）ら。ホームスタジアムは水戸駅から南西約１０キロに位置するケーズデンキスタジアム水戸。