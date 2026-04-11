ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝を９回終了ＴＫＯで破り、ＷＢＣ王者への挑戦権を獲得した。昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に、初黒星の判定負けを喫して以来５か月ぶりの再起戦を、５試合ぶりのＫＯ勝利で飾った。元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏が試合を評論した。

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天心は井上拓真（大橋）戦の敗戦から５か月間で、よくここまで変わったと思う。エストラダは全盛期の怖さは無かったとはいえ、試合はほぼ天心が支配していた。右のジャブ、そして絶妙な角度から打ち込むボディーブローが効果的だった。拓真戦は下がって後手、後手に回ることが目に付いたが、その反省をいかして、下がらないことを意識して前に、前に出て、先に手を出しエストラダを下がらせる理想的な展開に持ち込んだ。

この試合は相手に接近された時にどう対処するかも大きなテーマだったが、ジャブを突き刺し、エストラダが中に入ってこれない状況を作っていた。セコンドから「中に入っても怖くないから前で（パンチを）外して行け」という指示が出ていた。それだけスピード、体のパワーに差があったということだ。そして自分から仕掛けるという意識も前面に表れていた。試合前にも言ったが、自分から仕掛けるというのは、自信がなければ出来ないことだ。天心が「どんな局面になっても対応できるように練習を積んだ」と口にしていたが、そのハードワークで流した汗が自信になったのだろう。正直、予想以上の結果を出した思う。

この勝利で５月２日（東京ドーム）に行われるＷＢＣ世界バンタム級タイトル戦の勝者への挑戦切符を手にした。チャンピオンの井上拓へのリベンジを希望しているが、仮に井岡一翔（志成）が勝ち、日本人初の５階級制覇王者への挑戦というケースも大きな話題になる。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者）

【バンタム級戦線】

ＷＢＣ王者・井上拓真は、５月２日に東京ドームで井岡一翔との初防衛戦に臨む。天心は、次戦でこの勝者に挑戦する可能性が濃厚だ。さらには、２月に英国で行われたＷＢＣ挑戦者決定戦に勝利した同級３位アンドリュー・ケイン（英国）も挑戦者として控えている。

ＷＢＡ正規王者・堤聖也は、昨年１２月のノニト・ドネア戦で鼻骨を骨折した影響で、ＷＢＡから義務づけられていた休養王者アントニオ・バルガスとの対戦が見送りとなった。堤は復帰戦を「９月ぐらいに」と話している。ＷＢＡ１位には、増田陸がランクされている。３月のＷＢＡ挑戦者決定戦でドネアに８回ＴＫＯ勝ちし、挑戦権を得た。７月か９月に予定される次戦で、王座挑戦が実現する可能性もある。

昨年９月に武居由樹（２９）＝大橋＝から王座を奪取したＷＢＯ王者クリスチャン・メディナは、２月に初防衛に成功した。天心のスパーリングパートナーも務めるなど、日本にもおなじみの選手だ。