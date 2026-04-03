◆パ・リーグ 楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイル）

オリックス・麦谷が、東北の大空に快音を響かせた。代打で出番が巡ったのは１―９の８回無死一塁。同学年の楽天・内に２球連続空振りで追い込まれても積極性を失わず、３球目の直球を左翼ホームランゾーンに運んだ。今季初安打が反撃の１号２ラン。仙台市出身の左打者は「率直にうれしい」と、初のがい旋弾をかみ締めた。

２４年のドラフト１位で入団したが、試合前時点で７打数無安打。「きょうダメだったら２軍。重い１打席だった」と吐露し、直近には富士大時代の映像を全て見返した。プロ入り後はバットを担ぐ構えに変えたこともあったが「なんで僕はこの世界にいるのか？」と自問自答し、当時のようなバットを立てる構えに再変更。７、９日のロッテ戦（京セラＤ）前にはファームの試合に出場し、もがきながら重い扉をこじあけた。

大敗で連勝が止まったなか、２年目が奮起。中学時代は１期生として東北楽天リトルシニアに所属し、今でも仙台での試合前に当時の指導者と会えば、あいさつを欠かさない。「外野の争いは激しいけど、その中に入れるように」。活躍を届けることが恩返しになる。（南部 俊太）