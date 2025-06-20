◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）

中日のドラフト６位・花田がプロ１号を放った。０―２の３回２死。伊原の１４４キロ直球を、右翼ホームランウイングに運んだ。チームのテラス席１号。大阪桐蔭の卒業生は「バットに乗ってくれた。うれしかった。長打を売りにしているので、もっと打てるように頑張りたい」と笑った。

登場曲は、大阪から応援に駆けつけた母が好きな「ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ」の「何度でも」を選んだ。「（母の前で）あまり（ホームランを）打てたことがなかったので、良かった」と親孝行。記念球は家族に贈る。

突然、訪れたチャンスだった。岡林が右太もも裏の肉離れで離脱した４日に１軍初昇格。同日のヤクルト戦（神宮）で初スタメンをつかむと、その試合から３戦連続マルチ安打を記録し、打率３割２分と期待に応えている。

幼少期は京セラＤに通い、当時のオリックス主砲・李大浩（イ・デホ）の一発に魅了されたロマン砲は「流れを変える一打を。がむしゃらにやっている結果が、チームの底上げにつながれば」と意気込んだ。単独最下位に沈む竜党に、明るい未来を予感させた。（森下 知玲）