◆第４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）

ＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）トライアルの第４４回ニュージーランドＴ・Ｇ２が中山競馬場で行われ、６番人気のレザベーション（原）がゴール前の競り合いを首差で制し、２連勝で重賞初制覇を飾った。３着馬まで優先出走権が与えられる。

あっと驚く大駆けに、松下調教師も「あれで押し切れるんやって思いました」と声を弾ませた。レザベーションは好スタートからダッシュを利かせ２番手を奪うと、直線入り口で先頭へ。初コンビの原が「思いっきりソラを使った」と振り返るようにフワフワした面を見せながらも、迫った大本命のロデオドライブに首差競り勝った。「先行力とスピードがあるところを確かめられた」と鞍上は破顔一笑。「距離の選択肢の幅は広めだと思う」とマイル路線だけでなく、多岐にわたる活躍にも期待を込めた。

今年の３歳が初年度のダノンプレミアム産駒は重賞初勝利。この勢いのまま狙うはＧ１のビッグタイトルだ。トレーナーは「馬体を見てオーナーと相談してから」と前置きしながらも「１勝クラスを勝ってもＮＨＫマイルＣへは出られないので、腕試しのつもりでここに使いましたから」と参戦に意欲を示した。馬名の由来は英語の「予約、確保」という単語。その名の通り、表彰台のてっぺんへのチケットは予約済みだ。（角田 晨）

レザベーション 父ダノンプレミアム、母プレノタート（父ジャングルポケット）。栗東・松下武士厩舎所属の牡３歳。北海道新ひだか町・松田牧場の生産。通算６戦２勝。重賞初勝利。総獲得賞金は６４２１万８０００円。馬主は中村伊三美氏。