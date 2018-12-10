◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―９阪神（１１日・バンテリンドーム）

狭くなったバンテリンＤに感謝、感謝の大勝やで！ 阪神・佐藤輝明内野手（２７）も恩恵を受けた。４―１の７回１死一、二塁。仲地の直球に少し詰まったが、今季から新設の右中間ホームランウイングに到達する２号３ランとなった。９回には“ラッキーゾーン”を必要としない、バックスクリーン直撃の今季初２打席連発３号２ラン。昨季より「楽に（打席に）立てる。良かった」とニヤリだ。

１０日に公式戦のテラス席１号を放った森下は、この日も初回に左中間ウイングへ今季初３戦連発の先制６号ソロ。２回には大山も左中間ウイングに１号ソロを打った。２試合で計５発の内訳は、４発がウイング弾。中日に「ありがとう！」と言いたくなるような状況だ。また森下、佐藤、大山のクリーンアップ本塁打そろい踏みは初。４番は「そういう試合がまた出ればいい」と胸を張った。

ぶっちぎりでペナントレースを制した昨季は、セ５球団の中で中日に１２勝１３敗と唯一の負け越し。バンテリンＤは直近１０年で５１勝６５敗５分けの“鬼門”だったが、左中間と右中間までの距離が６メートル縮小されたおかげで、球団最多タイの１試合４発と完全攻略した。１８年ぶりの開幕５カード連続の勝ち越しを決め、５年ぶりに両リーグ最速で１０勝に到達。藤川監督は「佐藤のホームランが非常に大きかった」と評した。

佐藤は「明日（１２日）も頑張る」と、今季初の３連戦３連勝を誓った。他球団の追随を許さない圧倒的な戦力。敵は見当たらない。（中野 雄太）

▼…阪神が両リーグ最速で１０勝到達。阪神の１０勝一番乗りと、その年の最終順位は（★は両リーグ最速）

年度

１９５８ ★ ２位

１９６２ １位

１９６９ ２位

１９７６ ２位

２００２ ★ ４位

２００８ ２位

２０１４ ★ ２位

２０２１ ★ ２位

２０２６ ★ ？

リーグの１０勝一番乗りは２１年以来９度目。両リーグ最速も２１年以来５度目。単独は５８、０２、２１年に次いで４度目。

▼…阪神は３、４、５番のクリーンアップが本塁打のそろい踏み。阪神のクリーンアップそろい踏みは、２３年５月１９日広島戦の３番ノイジー、４番大山、５番佐藤輝で記録して以来。この日はバンテリンＤで記録したが、この球場で阪神が３本塁打以上は、１７年８月１７日４本（２番北條、９番秋山、３番糸井、７番大山）、２０年９月１８日３本（大山２、陽川１）に次いで３度目。４本は１７年に並ぶ最多本数。バンテリンＤで阪神のクリーンアップそろい踏みは初めて。