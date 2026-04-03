◆パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（１１日・エスコンフィールド）

魂を込めた１５２キロの直球にバットは動かなかった。ソフトバンク・上沢が４点リードの７回２死満塁でレイエスを見逃し三振に仕留め、史上２３人目の１２球団勝利を達成した。「北海道はキャリアをスタートした場所。感謝の気持ちを込めながらマウンドに上がりました。１２球団から勝つことができてうれしい」と、９４６日ぶりに登板した、かつての本拠地・エスコンで記念星を飾った。

３ランの援護を受けた近藤と同期の１１年ドラフト６位で日本ハムに入団。２４年にポスティングでレイズとマイナー契約を結び、同年オフにソフトバンク入りした。昨季は古巣に対して１戦１敗。Ｖ争いの一騎打ちのなか、先発ローテの序列が低く、出番が回ってこなかった。今季は有原が移籍し、モイネロも出遅れ、エース格として開幕戦に続き、日本ハム戦４戦全勝に導いた。「まずは一つ勝てて良かった」と今季初勝利を挙げた右腕。投手陣の先頭でリーグ３連覇へ引っ張っていく。（島尾 浩一郎）

〇…上沢（ソ）が古巣の日本ハムから初勝利し、現１２球団から白星を挙げた。全球団から勝利は、昨年７月１日対日本ハム戦の有原航平（ソ）以来２３人目。交流戦が始まった０５年以降では上沢が２０人目。