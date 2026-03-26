83日ぶり復帰で国王杯決勝へ! 久保建英「プロとして初めての決勝にとてもワクワクしている」
[4.11 ラ・リーガ第31節 ソシエダ 3-3 アラベス]
ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。同15分にはヘディングでの折り返しでFWオーリ・オスカールソンのゴールをお膳立てし、さっそく復帰後初アシストを記録した。
久保は2-2で迎えた後半9分、ホームのスタンディングオベーションに迎えられながら途中出場。するとすぐにスコアを動かした。同15分、右サイドからMFカルロス・ソレールがFKをゴール前に入れ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったMFゴンサロ・ゲデスがクロスを配球。久保はファーサイドに走ってラインギリギリでヘディングすると、折り返したボールをオスカールソンが押し込んだ。
久保はこれが今季4アシスト目。左ハムストリングに肉離れを負ったバルセロナ戦の前は3試合で1ゴール2アシストの活躍を見せていたなか、復帰後もしっかりと結果を出した。もっともその後は、久保がドリブル突破と狭いスペースのパスで打開するシーンこそあったものの、決定機は作れず。後半45+4分にMFセルヒオ・ゴメスが危険なタックルで退場処分を下されると、同45+6分に追いつかれ、3-3の引き分けに終わった。
それでも久保にとっては大きな一歩。試合後、クラブ公式メディアのインタビューに応じた久保は「最後の1分で同点に追いつかれたという点ではとても苦しい気持ちだけど、2回も逆転することができた。ここ数年であまりなかったことが起きたとも考えられる。だから僕たちは着実に良くなっていると思う」と試合を前向きに振り返った。
自身の復帰については「ピッチに入る時に大きな拍手をもらい、愛情を感じた。彼らに結果で応えたい。今日は幸運にもオーリにアシストすることができたので、これからも数字やプレータイムを積み重ね、まずは来週に向けて明日からしっかり頑張っていきたい」と決意を新たにした。
来週18日にはA・マドリーとのコパ・デル・レイ(スペイン国王杯)決勝が控えている。久保は「僕もラ・レアルで何度も準決勝には進出してきたけど、決勝に進んだことはこれまで一度もなかった。だからプロとして初めての決勝にとてもワクワクしている。優勝してみんなでその喜びを分かち合いたい」とキャリア初のタイトル獲得を誓った。
ソシエダMF久保建英が11日、ラ・リーガ第31節のアラベス戦に後半9分から途中出場し、左ハムストリングを痛めた1月18日の第20節バルセロナ戦(○2-1)以来83日ぶりの公式戦復帰を果たした。同15分にはヘディングでの折り返しでFWオーリ・オスカールソンのゴールをお膳立てし、さっそく復帰後初アシストを記録した。
久保は2-2で迎えた後半9分、ホームのスタンディングオベーションに迎えられながら途中出場。するとすぐにスコアを動かした。同15分、右サイドからMFカルロス・ソレールがFKをゴール前に入れ、これは相手にクリアされたが、こぼれ球を拾ったMFゴンサロ・ゲデスがクロスを配球。久保はファーサイドに走ってラインギリギリでヘディングすると、折り返したボールをオスカールソンが押し込んだ。
それでも久保にとっては大きな一歩。試合後、クラブ公式メディアのインタビューに応じた久保は「最後の1分で同点に追いつかれたという点ではとても苦しい気持ちだけど、2回も逆転することができた。ここ数年であまりなかったことが起きたとも考えられる。だから僕たちは着実に良くなっていると思う」と試合を前向きに振り返った。
自身の復帰については「ピッチに入る時に大きな拍手をもらい、愛情を感じた。彼らに結果で応えたい。今日は幸運にもオーリにアシストすることができたので、これからも数字やプレータイムを積み重ね、まずは来週に向けて明日からしっかり頑張っていきたい」と決意を新たにした。
来週18日にはA・マドリーとのコパ・デル・レイ(スペイン国王杯)決勝が控えている。久保は「僕もラ・レアルで何度も準決勝には進出してきたけど、決勝に進んだことはこれまで一度もなかった。だからプロとして初めての決勝にとてもワクワクしている。優勝してみんなでその喜びを分かち合いたい」とキャリア初のタイトル獲得を誓った。