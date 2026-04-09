ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」が、11日に開幕した。きょう12日の2日目、メイン12Rはドリーム第2弾の「ペラ坊ドリーム」だ。

茅原が反撃に転じるか。初日は思わぬ停滞。ただ、コンビを組む19号機の手応えは悪くない。素早く逃げて決着をつける。着順以上に足のいい末永を対抗に指名。深谷は展開を見ながら機力を生かしたい。瓜生はコースの利で粘り込む。

＜1＞茅原悠紀 リプレーを見たらターンは流れていないし、そこまで乗り心地に影響はなかった。足も悪くないし、出足と伸びのバランスをどうするか。

＜2＞瓜生正義 いい人はいるけど、現状でも一緒くらいはあるし悪くない。まだ手をつけていないところがあるので、やっていく。

＜3＞末永和也 足は良さそう。伸びが良さそうで、その伸びの体感の割には出足や回り足も悪くない。

＜4＞中島孝平 直線が弱いので、そこをどうしようかなという感じ。そこを求め過ぎてターン回りが悪くなるのも嫌なので。乗り心地は悪くない。

＜5＞深谷知博 出足の押し感があるし伸びもいい方。行き足も良さそうで、足は全部いい。初動の向き、カカリが気になる。

＜6＞菅章哉 内枠の初日はバランスを取っていった。悪くはないけど中堅あるかないか。ドリームはチルト1.5で伸びに寄せる。