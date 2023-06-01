「まじかよ」「うそやろ」日曜未明、日本に飛び込んできた“心配なニュース”にSNS騒然「辛いな」「何もありませんように」
現地４月11日に開催されたブンデスリーガの第29節で、伊藤洋輝を擁する王者バイエルンは、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するサンクトパウリと敵地で対戦。５−０で大勝を飾った。
この試合にCBで先発した伊藤は67分、左足のふくらはぎ付近をさすりながら、ピッチに座り込み、交代を要求。自力で歩きながらピッチを後にした。
見る限りつっただけで重傷ではなさそうだが、26歳の日本代表DFは怪我での離脱が少なくないだけに、土曜日の深夜にこの一報がもたされると、SNS上では次のような声が上がった。
「まじかよ」
「大丈夫かな」
「ちょっと心配だな」
「うそやろ」
「いやー辛いな」
「平気だといいなあー」
「何もありませんように」
「つっただけならいいのだけれど」
「怪我はやめてくれよ」
試合後、勝利を分かち合うチームの中にその姿はなかった。北中米ワールドカップが控えているだけに、長期の離脱にならないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
この試合にCBで先発した伊藤は67分、左足のふくらはぎ付近をさすりながら、ピッチに座り込み、交代を要求。自力で歩きながらピッチを後にした。
見る限りつっただけで重傷ではなさそうだが、26歳の日本代表DFは怪我での離脱が少なくないだけに、土曜日の深夜にこの一報がもたされると、SNS上では次のような声が上がった。
「まじかよ」
「大丈夫かな」
「ちょっと心配だな」
「うそやろ」
「いやー辛いな」
「平気だといいなあー」
「何もありませんように」
「つっただけならいいのだけれど」
「怪我はやめてくれよ」
試合後、勝利を分かち合うチームの中にその姿はなかった。北中米ワールドカップが控えているだけに、長期の離脱にならないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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