◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１１日＝星野浩司】第３ラウンド（Ｒ）が始まり、２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は１０打差の１６位で出て前半９ホールを４バーディー、２ボギーと２つ伸ばした。通算４アンダーで７打差の暫定１１位に浮上し、優勝圏内で後半へと折り返した。

大会カラーの緑色のシャツに袖を通し、勝負のムービングサタデーに臨んだ。１番パー４はドライバーでフェアウェー右に運ぶと、アイアンでの第２打をピン右下２メートルへつけたが、バーディーパットは惜しくもカップ右を抜けた。

２番パー５もウェッジでの３打目を寄せきれず、バーディーを取りこぼしたが、３番パー４で流れを一変させた。積極的にドライバーを振りちぎってグリーン左手前に運ぶと、残り４０ヤードからウェッジでピンそば９０センチに寄せてこの日初バーディー。

４番パー３は、ティーショットはスイング後、アイアンから右手を離したが、松山の「ＧＯ！」「ＧＯ！」「ＧＯ！」と気合のこもった声に押された白球はグリーンに着弾して、ピン手前１・５メートルへ。圧巻のバーディーでパトロン（観客）の喝采を浴びた。

距離の長いパー４の難関５番も得意のショットでチャンスを作った。ドライバーで左フェアウェーに運ぶと、アイアンでピン左４メートルへ。フックラインをねじ込んで３連続バーディーで、右手を挙げて拍手に応えた。打ち下ろしの６番パー３はティーショットをグリーン左奥へ外し、ボギーとなった。

８番パー５はドライバーを強振して右フェアウェーに運ぶと、ウッドでの第２打をグリーン前へ。ウェッジでの３打目をピタリと寄せて伸ばした。

９番パー４はドライバーでのティーショットを松林へ曲げ、アイアンでの第２打はグリーン左のバンカーへ。６メートルのパーパットを決められず、ボギーとなった。

大会史上４人目の連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）が、通算１１アンダーで単独首位に立っている。ともに過去最高額の優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）で、賞金総額２２５０万ドル（約３６億円）を争う。