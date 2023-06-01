＜速報＞松山英樹は前半4バーディ奪取 2つ伸ばしてハーフターン
＜マスターズ 3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。
〈連続写真〉松山英樹のスイングをAIで分析！ アマとの違いが露骨にわかった
2021年大会覇者の松山英樹は前半で4バーディ・2ボギーと2つ伸ばし、トータル4アンダー・11位タイでハーフターンしている。トータル11アンダー・単独首位に連覇を狙うローリー・マキロイ（北アイルランド）。3打差2位にパトリック・リード（米国）、4打差3位にはサム・バーンズ（米国）が続いている。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は12ホール消化時点で6つ伸ばし、トータル6アンダー・4位タイにつけている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞マスターズ スコア速報
松山英樹、第3ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
オーガスタの難グリーンに対応する松山英樹 上位争いはショートパット、優勝するためにはミドルパットを沈められるか【藤田の目】
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