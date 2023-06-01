■マスターズ2026 2日目（日本時間11〜12日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）

米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」3日目。16位タイからスタートした松山英樹（34、LEXUS）は、前半9ホールを終えて、4バーディ、2ボギーの4アンダーで後半へ入った。

2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山は、1番でパーをセーブすると、2番パー5のティーショットはバンカーへ。フェアウェイに戻してからの3打目でグリーンを捉えるが、ここはパーとなった。迎えた3番の第2打、40ヤードのアプローチをピンそばにつけ、バーディチャンス。ここでパットをきっちり沈めて初バーディを奪う。

4番でもティーショットのボールはグリーンに落ちてカップ近くまで転がる。松山は1.5mのパットを見事に決めて連続バーディ。さらに5番でも4mのラインを読み切りパットを沈めて驚異の3連続バーディとなった。

しかし6番パー3で、ティーショットはグリーンをオーバー。2打目でグリーンに乗せるが、2.5mのパーパットは入らず、初のボギーとなった。8番のパー5でバーディを奪った松山だったが、9番でティーショットを右の木の裏に打ち込んでしまう。2打目もグリーン手前のバンカーにつかまり、このホールをボギーとして4アンダーで後半へ入った。