左太もも裏の負傷から復帰

海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのレアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が11日、リーグ第31節のアラベス戦で復帰。途中出場でアシストを決めるなどマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に輝いた。チームは3-3の引き分けに終わったが、深夜の吉報に日本ファンも歓喜した。

左太もも裏を負傷して離脱していた久保は83日ぶりに戦列復帰。後半9分から途中出場すると、その6分後だった。左サイドからのクロスに走り込み、ゴール右脇でヘディング。折り返すと、これをFWオスカールソンが叩き込んだ。一時勝ち越しとなる3点目をアシストし、仲間と喜び合った。

日本時間土曜の夜に飛び込んできた一報で、X上のファンも歓喜。「いきなり！」「ほぼファーストプレー？」「やはり世界クラス」「久保さん間に合ったやん、W杯激アツ！！」などと反響が集まった。

日本代表は現地時間3月31日に英ロンドンのウェンブリー・スタジアムでイングランドと対戦。1-0で大金星を挙げている。W杯開幕まで2か月、久保もここから状態をあげていく。



（THE ANSWER編集部）