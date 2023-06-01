「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」の予選A卓が開催され、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。Mリーガーとして格の違いを見せつけたいところだったが、開始早々にまさかの展開が待ち受けていた。

【映像】プリプリ怒って交代を告げる岡田紗佳

東1局、岡田は自身もテンパイを入れていたものの、元サッカー日本代表・岡野雅行の攻勢に競り負け、リーチ・東の2600点を放銃。出鼻をくじかれる形となった。しかし、プロの意地を見せたい親番の東2局、岡田は挽回を期してリーチを敢行。ところが、今度は日本バレーボール協会会長・川合俊一の当たり牌、しかも山に1枚しか残っていなかった「ラス牌」の七万を掴まされてしまう。

まさかの2局連続となる2600点の放銃に、岡田はすぐさまチームの特別ルールを発動。「交代です！交代でーす！」と声を上げ、早々に卓を離れる決断を下した。この光景に、実況の日吉辰哉は「これは珍しいですよ。点棒、払う前に交代です！まさか麻雀プロである岡田さんが最初に交代とは思いませんでした」と驚愕。さらに、プリプリと怒りながら席を立つ岡田の様子に「怖い、怖い！」と怯える一幕もあった。

対局場を後にしても岡田の怒りは収まらず、「あんなの交代だよ！やってらんないよ！あんな七万、掴んだら。あれ、どうしようもない」と、不運な放銃にガチギレ。Mリーグの舞台では見せないような感情を露わにした姿に、視聴者からは「交代w」「オカダおこｗ」といったコメントが寄せられ、会場は大きな笑いに包まれた。

実力者が揃う中で、プロが真っ先に交代ルールを行使するという波乱の幕開け。岡田の「やってらんない」という本音全開のリアクションが、番組を序盤から大いに盛り上げた。

（ABEMA／チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦）

