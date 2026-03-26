17歳ングモハ聖地初ゴールに退団発表サラーも決めた! リバプールは公式戦連敗3でストップ
[4.11 プレミアリーグ第32節 リバプール 2-0 フルハム]
プレミアリーグは11日、第32節を各地で行い、リバプールがフルハムを2-0で破った。前半36分に17歳のFWリオ・ングモハが聖地アンフィールドでの最年少初ゴールを記録すると、同40分にはFWモハメド・サラーが退団発表後初ゴール。公式戦4試合ぶりの白星を挙げた。
国際Aマッチウィーク直後の先週末はFA杯のためリーグ戦が行われておらず、約3週間ぶりのリーグ戦。もっともリバプールは前節ブライトン戦(●1-2)に敗れて中断期間を迎えた後、4日のFA杯準々決勝でマンチェスター・Cに0-4で大敗し、8日のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でもパリSGに0-2で敗れており、悪い流れでこの一戦を迎えた。
この日も序盤は中位のフルハム相手に一進一退の攻防が続き、攻撃に停滞感も見られた。しかし、リーグ戦中断期間に今季限りでの退団することを発表したFWモハメド・サラーとDFアンドリュー・ロバートソンが先発に並ぶなか、次世代のスターを担う17歳のングモハも先発起用で積極的な姿勢を見せ、着実に主導権を手繰り寄せていった。
すると前半36分、若き新星が試合を動かした。GKギオルギ・ママルダシュビリのロングキックで敵陣を攻め込み、こぼれ球を拾ったMFフロリアン・ビルツが左サイドに展開すると、これを受けたングモハが小刻みなフェイントから右足一閃。ゴール左斜め前からファーポスト脇に突き刺し、リバプールが先制した。
さらにリバプールは前半40分、またもングモハが敵陣ペナルティエリア内で仕掛けると、今度はゴール前に浮き球のパスを供給。これを受けたFWコーディ・ガクポがうまく収め、背後に展開すると、ペナルティエリア右で待っていたサラーが左足ワンタッチでゴール左下隅を打ち抜き、瞬く間に2-0とした。
後半は一転、フルハムが徐々に押し込み始めたが、リバプールもブロックを構えながら落ち着いて耐え凌ぐ。終盤にはMFエミール・スミス・ロウとFWラウール・ヒメネスの決定的なシュートが枠を外れる幸運もあり、クリーンシートのままタイムアップ。リバプールが公式戦連敗を3でストップし、14日の欧州CL準々決勝第2戦に弾みをつけた。
プレミアリーグは11日、第32節を各地で行い、リバプールがフルハムを2-0で破った。前半36分に17歳のFWリオ・ングモハが聖地アンフィールドでの最年少初ゴールを記録すると、同40分にはFWモハメド・サラーが退団発表後初ゴール。公式戦4試合ぶりの白星を挙げた。
国際Aマッチウィーク直後の先週末はFA杯のためリーグ戦が行われておらず、約3週間ぶりのリーグ戦。もっともリバプールは前節ブライトン戦(●1-2)に敗れて中断期間を迎えた後、4日のFA杯準々決勝でマンチェスター・Cに0-4で大敗し、8日のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でもパリSGに0-2で敗れており、悪い流れでこの一戦を迎えた。
すると前半36分、若き新星が試合を動かした。GKギオルギ・ママルダシュビリのロングキックで敵陣を攻め込み、こぼれ球を拾ったMFフロリアン・ビルツが左サイドに展開すると、これを受けたングモハが小刻みなフェイントから右足一閃。ゴール左斜め前からファーポスト脇に突き刺し、リバプールが先制した。
さらにリバプールは前半40分、またもングモハが敵陣ペナルティエリア内で仕掛けると、今度はゴール前に浮き球のパスを供給。これを受けたFWコーディ・ガクポがうまく収め、背後に展開すると、ペナルティエリア右で待っていたサラーが左足ワンタッチでゴール左下隅を打ち抜き、瞬く間に2-0とした。
後半は一転、フルハムが徐々に押し込み始めたが、リバプールもブロックを構えながら落ち着いて耐え凌ぐ。終盤にはMFエミール・スミス・ロウとFWラウール・ヒメネスの決定的なシュートが枠を外れる幸運もあり、クリーンシートのままタイムアップ。リバプールが公式戦連敗を3でストップし、14日の欧州CL準々決勝第2戦に弾みをつけた。