シントトロイデンvsクラブ・ブルージュ スタメン発表
[4.11 ベルギー・リーグプレーオフ1第2節](Daio Wasabi Stayen Stadium)
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
FW 42 後藤啓介
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 29 N. Jackers
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 64 K. Sabbe
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 16 D. van den Heuvel
GK 71 A. De Corte
DF 14 B. Meijer
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 58 J. Spileers
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
MF 80 フェリックス・ルマレシャル
FW 17 ロメオ・ベルマント
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
Ivan Leko
※27:45開始
<出場メンバー>
[シントトロイデン]
先発
GK 16 小久保玲央ブライアン
DF 3 畑大雅
DF 5 谷口彰悟
DF 26 ビサル・ムスリウ
DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール
MF 6 山本理仁
MF 7 アルブノール・ムヤ
MF 8 アブドゥライェ・シッサコ
MF 10 イリアス・セバウィ
MF 13 伊藤涼太郎
控え
GK 12 ヨー・コペンス
GK 21 マット・レンドファー
DF 4 ロイク・ムベ・ソウ
DF 18 シメン・ユクレラー
DF 22 ウォルク・ヤンセンス
DF 23 J. Pupe
MF 14 ライアン・マーレン
MF 33 アルイス・ディリケン
FW 38 松澤海斗
FW 77 O. Diouf
監督
ワウテル ヴランケン
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 29 N. Jackers
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 64 K. Sabbe
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 16 D. van den Heuvel
GK 71 A. De Corte
DF 14 B. Meijer
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 58 J. Spileers
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
MF 80 フェリックス・ルマレシャル
FW 17 ロメオ・ベルマント
FW 67 ママドゥ・ディアコン
監督
Ivan Leko
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります