[4.11 ベルギー・リーグプレーオフ1第2節](Daio Wasabi Stayen Stadium)

※27:45開始

<出場メンバー>

[シントトロイデン]

先発

GK 16 小久保玲央ブライアン

DF 3 畑大雅

DF 5 谷口彰悟

DF 26 ビサル・ムスリウ

DF 60 ロベルトヤン・バンウェセマール

MF 6 山本理仁

MF 7 アルブノール・ムヤ

MF 8 アブドゥライェ・シッサコ

MF 10 イリアス・セバウィ

MF 13 伊藤涼太郎

FW 42 後藤啓介

控え

GK 12 ヨー・コペンス

GK 21 マット・レンドファー

DF 4 ロイク・ムベ・ソウ

DF 18 シメン・ユクレラー

DF 22 ウォルク・ヤンセンス

DF 23 J. Pupe

MF 14 ライアン・マーレン

MF 33 アルイス・ディリケン

FW 38 松澤海斗

FW 77 O. Diouf

監督

ワウテル ヴランケン

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 29 N. Jackers

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 44 ブランドン・メシェレ

DF 64 K. Sabbe

DF 65 J. Seys

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 9 カルロス・フォーブス

MF 15 R. Onyedika

MF 20 ハンス・バナケン

MF 25 A. Stanković

FW 7 ニコロ・トレソルディ

控え

GK 16 D. van den Heuvel

GK 71 A. De Corte

DF 14 B. Meijer

DF 41 ウーゴ・シケ

DF 58 J. Spileers

MF 10 H. Vetlesen

MF 11 シセ サンドラ

MF 80 フェリックス・ルマレシャル

FW 17 ロメオ・ベルマント

FW 67 ママドゥ・ディアコン

監督

Ivan Leko

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります