写真家 松岡一哲 × 俳優 蒼戸虹子、「ひと夏の記憶」をテーマに沖縄で撮り下ろした写真集を発売

出版レーベル azeddine pressが、一人の写真家が一人の被写体を1冊まるごと撮り下ろす不定期刊行フォトブックシリーズの第3弾「pegasus03 蒼戸虹子×松岡一哲」を4月22日に発売する。価格は3520円。

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同シリーズは2019年に創刊。第1弾は俳優の古川琴音を、第2弾はミュージシャンのあのを松岡が撮り下ろした。今回は、まだ夏の気配が残る10月の沖縄を舞台に、松岡が俳優の蒼戸虹子を撮影。「ひと夏の記録」をテーマに、成長著しい年代の今しか見ることのできない姿を沖縄の海や街並みといった美しい情景とともに切り取った。

同書の発売を記念して、4月22日から5月初頭までの期間、銀座 蔦屋書店ではフェアを開催。フォトブック収録カットの中から厳選した5点のプリントによるミニ展示を行うほか、Tシャツやトートバッグなどのグッズを販売する。また、フォトブックの購入者には、特典として銀座 蔦屋書店限定図柄の写真（L判）を数量限定で配付する。

■pegasus03 蒼戸虹子×松岡一哲

発売日：2026年4月22日（水）

価格：3520円

判型・ページ数：B4判 84ページ

公式インスタグラム：@pegasus_official01

■「pegasus03」book launch fair

期間：2026年4月22日（水）〜5月初頭

場所：銀座 蔦屋書店

所在地：東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 6F