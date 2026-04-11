「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、本拠ドジャースタジアムで行われたレンジャーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、五回に右前打を放って、メジャーでの日本選手最長となる４４試合連続出塁を達成した。２００９年にイチロー（当時マリナーズ）がつくった記録を１７年ぶりに塗り替えた。チームは今季初のサヨナラ勝利で両リーグ１０勝一番乗りを果たした。

また新たに日本人メジャーリーガーの記録帳にその名を刻んだ。大谷がイチローを超えたのは２打席無安打で迎えた五回の打席だ。

１点差に詰め寄り、なおも１死一塁の場面。この日、３度目の対決となった２６歳右腕ロッカーの内角低めスライダーを捉えると、鋭い打球がシフトを敷いて狭くなった一、二塁間を抜けた。一走を三塁まで進めて好機拡大。大谷が一塁上で手を叩き、喜びを表現した。

試合後の記者会見でロバーツ監督は大谷の記録更新を「素晴らしい」と称えた。４４試合の内訳は打率・２８０（１６８打数４７安打、３６四死球）、１４本塁打。今季に限れば、１３試合で打率・２６５（４９打数１３安打、１３四死球）３本塁打だ。指揮官は「状態はいい。でも、まだ本調子ではない」と分析した。

大谷のボブルヘッド人形が配布された特別な試合。３点リードの八回２死二塁の好機は申告敬遠。チケット完売５万３６７５人が埋めたスタンドから大きなブーイングが巻き起こった。ロバーツ監督は本塁打が出なかったことに「私は打つと思っていたし、本人も打ちたかったはずだ」と残念がった。

この日はベテラン三塁手のマンシーがサヨナラ弾を含む３本塁打で大谷から主役の座を奪った。勝利の瞬間はベンチ裏にいたため、本塁付近の歓喜の輪に入り損ねた大谷はベンチ前で仲間たちを笑顔で迎えた。

劇的勝利で両リーグ最速１０勝。「ショウヘイがこれから絶好調になることを考えれば、チームにとって良い兆候だ」と指揮官。３連覇を目指す常勝軍団が早くも上昇気流に乗ろうとしている。

◆米大リーグ記録は８４試合 連続試合出塁の大リーグ記録は、最後の４割打者であるテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の８４試合。１９４９年にマークしてから、これまで７０年以上も抜かれていない。ウィリアムズは４１〜４２年に歴代３位の７３試合も記録。２位はヤンキースの名選手、ジョー・ディマジオの７４試合。この期間に、いまだ破られていない５６試合連続安打のメジャー記録を達成した。

ＮＰＢでは１、２位ともにイチロー（オリックス）。９４年の６９が最長で、翌９５年にも６７を記録。３位は松井秀喜（巨人）が２００１年の６５試合でランクイン。なお、日本では同一シーズン中の記録だけが対象で、年をまたぐケースはカウントされていない。