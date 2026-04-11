三笘薫が途中出場から得点の起点に！　ブライトンが敵地でバーンリーを下しリーグ戦3連勝

プレミアリーグ第32節が11日に行われ、ブライトンはアウェイでバーンリーと対戦した。三笘薫が所属するブライトンは、前節終了時点で勝ち点「43」の10位につけている。それでも、チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内の5位リヴァプールとは勝ち点差「6」、ヨーロッパリーグ（EL）出場圏内の6位チェルシーとは「5」、カンファレンスリーグ（ECL）出場圏内の7位ブレントフォードとは「3」と、来季の欧州カップ戦出場の可能性は残されている。リーグ戦3連勝を達成し、勝ち点「3」を積み上げたいところだった。なお、三笘薫はベンチから出番を待つことになった。

【動画】三笘が起点になり加点！ バーンリーvsブライトン

欧州カップ戦圏内を狙う

11位のブライトン🔵

2連勝中の勢いそのままに

3ポイントを掴みたい👊#三笘薫 はベンチから出場機会を伺う👀



🏆 プレミアリーグ第32節

⚔️ バーンリー v ブライトン

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グロスのクロスにドンピシャリ🎯



先制点はブライトン🔵

右SB #ヴィーフェル がワンタッチで流し込む🥅



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1点リードのブライトンは

ミンテー に代わって#三笘薫 をピッチに送り出す🇯🇵



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#ヴィーフェル の本日2点目は

ボックス内で三笘が相手ボールを

奪ったところから‼️



勝利を手繰り寄せる大きな追加点に👏



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一方のバーンリーは、リーグ戦ここ5試合で2分け3敗と未勝利が続き、勝ち点「20」で降格圏の19位に沈んでいる。だが、残留の可能性はまだ残っている。この一戦で勝ち点を獲得することはできるか。ブライトンがボール保持率で上回る一方で、チャンスの数ではバーンリーが上回るという展開が続く。ブライトンとしては攻撃のテンポを上げていきたいところだが、互いにスコアレスのまま30分が過ぎる。それでもブライトンは43分、パスカル・グロスがヤンクバ・ミンテからパスを貰い、敵陣ボックス外の左横から折り返すと、フリーだったマッツ・ウィーファーがワンタッチで合わせ、遂に先制した。前半はブライトンの1点リードで終える。バーンリーは49分、敵陣深くの左サイドでFKのチャンスを得る。キッカーのジェームズ・ウォード・プラウズが蹴ったインスイングのボールはブライトンのGKバルト・フェルブルッヘンが手で阻んだが、そのボールをバシール・ハンフリーズがゴールへ蹴り込み、ネットを揺らしてみせた。だが、VARの結果、オフサイドと判定され得点は取り消される。その後、試合はオープンな展開となり、前半に比べて攻守が入れ替わる展開になる。スコアが動かないまま迎えた80分、ブライトンのファビアン・ヒュルッツェラー監督はヤンクバ・ミンテを下げて三笘薫をピッチへ送り出す。すると89分、三笘薫が敵陣ボックス内へ侵入。ボックス内でボールを奪い返した三笘からのボールをヤシン・アヤリが触り、最後はウィーファーがボックス前からミドルシュート。これがゴール左に突き刺さり、ブライトンが加点した。ブライトンは2−0でバーンリーに勝利し、リーグ戦3連勝を達成。これでECL出場圏内の7位ブレントフォードとの勝ち点差を「1」とした。次節、バーンリーは19日にアウェイでノッティンガム・フォレストと、ブライトンは18日にアウェイでトッテナム・ホットスパーとそれぞれ対戦する。【スコア】バーンリー 0−2 ブライトン【得点者】0−1 43分 マッツ・ウィーファー（ブライトン）0−2 89分 マッツ・ウィーファー（ブライトン）