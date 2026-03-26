三笘薫がイングランド戦後最初の公式戦、今季最短出場も“実質アシスト”…ブライトンは完封勝利で3連勝
[4.11 プレミアリーグ第32節 バーンリー 0-2 ブライトン]
ブライトンは11日、プレミアリーグ第32節で降格圏のバーンリーを2-0で破った。先週末はFAカップのためリーグ戦は行われておらず、国際Aマッチウィーク明け最初の試合。MF三笘薫は戦線復帰した前節のリバプール戦に続くベンチスタートで、後半35分からピッチに入って今季最短出場になった。終盤にはアシストがつかなかったもののゴールを演出するパスを出して勝利に貢献した。
立ち上がりはバーンリーペースだったがスコアレスで試合が進んでいった。するとブライトンは前半43分、DFマッツ・ビーファーがMFパスカル・グロスのグラウンダークロスを合わせて先制。ブライトンの1点リードで前半を終えた。
追いかけるバーンリーは後半4分、MFジェームズ・ウォード・プラウズが左サイドから蹴ったFKが直接ゴールに向かうと、GKバルト・フェルブルッヘンが弾いたこぼれ球をDFバシール・ハンフリーズが押し込んだ。しかし副審の旗が上がり、VARチェックを経てもオフサイドで確定した。
リードするブライトンは後半35分に三笘を投入。対するバーンリーは直後にDFカイル・ウォーカーを三笘と対峙する位置に入れた。
すると後半34分、三笘が左サイドでボールを受けてペナルティエリア内に入ると、近くのDFフェルディ・カディオールへのパスがズレて一度相手にボールが渡ったもののウォード・プラウズからすぐにボールを奪取。マイナス方向に落としたボールをビーファーが流し込んで2-0とした。ただプレミアリーグの速報では、三笘のパスがビーファーの手前でMFヤシン・アヤリの足をかすめていたとして、アシストはアヤリについた。
ブライトンはそのままクリーンシートを維持して2-0の完封勝利。3連勝となった。
ブライトンは11日、プレミアリーグ第32節で降格圏のバーンリーを2-0で破った。先週末はFAカップのためリーグ戦は行われておらず、国際Aマッチウィーク明け最初の試合。MF三笘薫は戦線復帰した前節のリバプール戦に続くベンチスタートで、後半35分からピッチに入って今季最短出場になった。終盤にはアシストがつかなかったもののゴールを演出するパスを出して勝利に貢献した。
追いかけるバーンリーは後半4分、MFジェームズ・ウォード・プラウズが左サイドから蹴ったFKが直接ゴールに向かうと、GKバルト・フェルブルッヘンが弾いたこぼれ球をDFバシール・ハンフリーズが押し込んだ。しかし副審の旗が上がり、VARチェックを経てもオフサイドで確定した。
リードするブライトンは後半35分に三笘を投入。対するバーンリーは直後にDFカイル・ウォーカーを三笘と対峙する位置に入れた。
すると後半34分、三笘が左サイドでボールを受けてペナルティエリア内に入ると、近くのDFフェルディ・カディオールへのパスがズレて一度相手にボールが渡ったもののウォード・プラウズからすぐにボールを奪取。マイナス方向に落としたボールをビーファーが流し込んで2-0とした。ただプレミアリーグの速報では、三笘のパスがビーファーの手前でMFヤシン・アヤリの足をかすめていたとして、アシストはアヤリについた。
ブライトンはそのままクリーンシートを維持して2-0の完封勝利。3連勝となった。