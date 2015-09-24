◇米男子ゴルフツアー マスターズ第2日（2026年4月10日 米ジョージア州 オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）

トップと5打差の17位から出た21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算2アンダーで16位となった。首位とは10打差となったが、出場選手最長の12年連続の予選通過。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は15オーバーの86位で予選落ちした。連覇を狙うロリー・マキロイ（36＝英国）が65をマークし12アンダーで単独首位となった。

最終18番、松山はティーショットを左の林に打ち込んだ。第3打でグリーンを捉えたものの、3メートルのパットが外れて痛恨のボギーフィニッシュ。「いいのか、悪いのか、判断できないようなラウンドだった。調子自体は悪くないけど、もったいないミスが多かった」と唇をかんだ。

随所で好ショットを披露した。3パットを喫した直後の2番では、グリーン手前のラフに落として勢いを殺す巧みなバンカーショットでピンに寄せてバウンスバック。「いい判断ができて、最高の場所に落とせて、完璧な結果になった」と胸を張った。

最大の見せ場は9番。ティーショットを左の林に曲げた後、残り169ヤードの第2打。松の葉が積もった難しいライから木の間を通して4メートルにつける起死回生の一打を放ちバーディー。パトロンの喝采を浴びた。

14番で8メートルを沈めるなどグリーン上でも好感触が続き合計28パット。高速グリーンも苦にせずプレーできている。12年連続の予選通過は今大会出場選手の中ではトップだ。

ホールアウト後のインタビュー中、後ろの組のマキロイがバーディーを奪い、18番グリーン付近で大歓声が上がった。松山は「12（アンダー）になったんじゃないですか。彼にはプレッシャーも何もないんでしょうね」と苦笑いを浮かべた。

マスターズで36ホール終了時からの最大の逆転優勝は8打差。しかし白旗を揚げるつもりはない。5年ぶりの戴冠へ「一人が突っ走っている状況だけど、近づくように頑張りたい」と力を込めた。

《歴代最多はウッズの24大会連続》マスターズ出場15度目の松山が12年連続、14度目の予選通過を果たした。連続突破は今大会の出場選手では最多で、以下は11年連続のフィッツパトリック（英国）、10年のラーム（スペイン）と続いている。過去にはタイガー・ウッズ（米国）が97〜24年にかけて、歴代最多の出場24大会連続で予選通過を決めている。