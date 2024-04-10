◇インターリーグ ドジャース8―7レンジャーズ （2026年4月10日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、レンジャーズ戦で昨季から続く連続出塁を44試合に伸ばし、日本選手最長記録を樹立した。5回に右前打し、09年イチロー（マリナーズ）の43試合を超えた。チームはサヨナラ勝利で両リーグ10勝一番乗り。今季初の大谷ボブルヘッドデーで、またひとつ歴史に名を刻んだ。

野球を始めた小学2年からイチロー氏は憧れの存在だった。大谷の打撃理論は「ストライクが来れば振る」とシンプル。安打を量産したレジェンドとタイプは違えど好球必打という共通点がある。

無安打で迎えた5回1死一塁の第3打席。ロッカーの外角スライダーに食らい付き、右前にはじき返した。イチロー氏を超え、日本選手最長となる44試合連続出塁だ。一塁上で両手を叩いて喜ぶ。球団記録でも5位タイに浮上。デーブ・ロバーツ監督は「素晴らしい。まだ本来の状態ではない中でこれだけやっている」と称えた。

5日から使う先端がくり抜かれた、振り抜きやすさを優先するバットで達成した。2打席目は通常のバットを使い、この打席は再び「くり抜きバット」。指揮官の言葉通り本調子ではない中、試行錯誤で自身の感覚の微調整を繰り返している。

今季初の大谷ボブルヘッドデーだった。ドジャース移籍後通算7度目。昨季はサヨナラ弾を放ち、エンゼルス時代から通算15試合で打率・315、4本塁打と好相性の特別な日だ。今回は投打で「3本塁打＆10奪三振」した昨秋のリーグ優勝決定シリーズを記念した配布日。バットを持った「打者バージョン」の人形が配られ、チケットは完売。超満員5万3675人の歓声でドジャースタジアムも首振り人形も揺れた。

ロバーツ監督は「今日は本塁打を打ちたかったと思うよ」と心中を代弁したが、5番マンシーが3本塁打で“大谷級”の活躍を見せた。9回はサヨナラ弾。マンシーは「足りないのは10奪三振くらいかな？」と、ジョークを交えて喜んだ。

8回に今季2度目の申告敬遠で歩かされた大谷は今季チームトップの11四球。指揮官は「勝負してこないなら四球を受け入れるべきと理解している。それができるのは賢さ」と選球眼も称えた。チームにとっても連続出塁の持つ意義は大きい。憧れのイチロー氏を超え、大谷の旅は続く。（柳原 直之）

≪大リーグ記録は84試合≫連続試合出塁の大リーグ記録は最後の4割打者であるテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が1949年にマークした84試合。2位はジョー・ディマジオ（ヤンキース）の74試合。NPBでは1、2位ともにオリックス時代のイチロー。シーズン210安打を放った94年の69が最長で、翌95年にも67を記録した。3位は01年松井秀喜（巨人）の65試合。日本では同一シーズン中だけが対象で、今回の大谷のように年をまたぐケースはカウントされていない。