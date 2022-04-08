◇セ・リーグ 阪神9―3中日（2026年4月11日 バンテリンD）

【片岡篤史 視点】森下の打球はなぜ飛ぶのか。彼の特長は懐の深さだ。バットのグリップが捕手方向にあるので、なかなか前に出てこない。それが打てるポイントが長く、振り幅の大きなスイングにつながっている。

初回の3試合連続となった6号先制本塁打も、立ち上がりで球威もある大野の高め直球を持っていった。少し差し込まれたと思うが、振り幅で運んだ一発だった。

普通の打者が森下のように打つと、後ろが大きい分、体重は軸足に残り、バットが下がり気味になり、スイングは波を打つ。そこを森下は体を平行に回すことで、懐の深さという持ち味を生かしている。そして今はスイングに迷いがない。状態がいいからこその打撃になっている。

リーグでの対戦が今日で一巡する。早くも阪神の勢いをどこが止めるんだ、という展開になりつつある。まずは森下をどう封じるかが他球団のテーマになる。昨年も12死球だったように、厳しい攻めも予想される。

その意味でもクリーンアップそろい踏みの効果は大きい。佐藤輝、大山が続くと、森下に対してボール球もなかなか使いにくくなる。最終回の中継プレーのように、最後まで誤差のないきっちりとした野球を徹底すれば、森下に依存しなくても阪神は勝てる。（本紙評論家）