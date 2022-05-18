◇セ・リーグ 阪神9―3中日（2026年4月11日 バンテリンD）

両軍合わせて計6発のトリを飾ったのは、やはりこの男だった。9回1死三塁、佐藤輝が牧野の初球144キロ直球を、高々とはじき返した。打球はウイング席を必要とせず、バックスクリーン手前に着弾。飛距離136メートルの特大の3号2ランだ。

「完璧でした。いい当たりだったと思います」

舌も滑らかになる。4―1の7回1死一、二塁でも、仲地の147キロ直球を右中間のウイング席へ叩き込んだばかりだった。2号3ランからの2打席連発で、5打点の大暴れ。初となった森下、大山とのクリーンアップ弾そろい踏みを、豪快に締めくくった。

「いいところで回ってきて、しっかり捉えることができて良かったです。まあ相乗効果というか、そういう試合がまた出ればいいかなと思います」

昨季、同一リーグ敵本拠地球場別最多7発を放り込んだバンテリンドームとは、今年も相性抜群。2月27日、侍ジャパン壮行試合・中日戦でも3ランを放って好感触を口にしており、この日も改めて「そうですね。楽にね、（打席に）立てるので良かったです」と繰り返した。地の利も生かし、リーグトップ6本塁打の森下を追う。この日の2本で通算127本とし、カークランド、八木裕を抜いて球団歴代単独15位に浮上した。

また、この日の5打点を加えた今季14打点はリーグ単独トップに躍り出た。102打点でタイトルを獲得した昨年は同じ14試合目で11打点。“打点王・佐藤輝”を上回るハイペースだ。さらに打率・377もリーグトップに君臨。今季は打撃3部門での戴冠も夢物語ではない。

中押し、ダメ押しの立役者。藤川監督からも「佐藤輝のホームランも、非常に大きかった」と称えられた。打率、打点も頼もしいが、やはり背番号8の持ち味はファンを魅了する「本塁打」。猛虎の主砲が、いよいよ“本領”発揮の予感だ。 （畑野 理之）

○…阪神は初回3番・森下、2回5番・大山、7回と9回に4番・佐藤輝が本塁打。3人の打点そろい踏みは今季初。通算27度目（3、4、5番以外の打順を含む）で、初の本塁打そろい踏みとなった。また阪神クリーンアップの本塁打そろい踏みは、23年5月19日の3番・ノイジー、4番・大山、5番・佐藤輝以来3年ぶり。生え抜きドラフト1位選手の組み合わせは球団史上初めて。

○…バンテリンドームでのチーム4本塁打は17年8月18日の4本（北條、秋山、糸井、大山）に並ぶチーム最多タイ。