歌舞伎町のイケメンホストたちが、自身の姫（お客さん）たちから聞いたという38歳のイケメン俳優の夜のウワサを暴露した。

【映像】流出したDM画面

ABEMAは2026年4月11日午後3時から12日夜10時にわたり、開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その中の企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、俳優の山本裕典が30時間のマラソンに挑戦しながら、リアルタイムで仕事のオファー獲得を目指す。かつてスキャンダルで芸能界を干された山本が、再び地上波のスポットライトを浴びるべく、地に落ちた好感度を取り戻そうと必死の形相で激走を見せている。

この挑戦を前に、番組の人気企画「山本裕典、ホストになる。」で山本が修行を積んだホストクラブ「club Leo」の和久井繭社長、アヤト、美月の3人がビデオメッセージを寄せた。かつては店内で「おいタコ！」「来なくていいから仕事しろよ」と山本に対して激しい罵声を浴びせ、一時は一触即発の衝突を繰り返した彼らだが、数か月間の激闘を経て、繭社長は「みんなの中に仲間に対する愛情が芽生えた。人間として大切なものを思い出させてくれた」と、山本が店にもたらした変化に深く感謝した。美月やアヤトも「周りの人ありきの自分なんだと分かるようになった」と語り、かつての戦友へ温かいエールを送るかに見えた。

しかし、話が山本の現在の動向に及ぶと、現役ホストならではの赤裸々な情報が次々と飛び出した。アヤトが「大阪の女の子から『大阪のキャバクラ来たよ』って2回ぐらい言われました」と口火を切ると、美月も「僕のお客さんからも2人言われましたね。『今VIPいる』って来ました」とリアルタイムな目撃情報を暴露。3人は「元気すぎて分けてほしい。本当に」と呆れ返りつつも爆笑し、繭社長は「女性に対するバイタリティを全部マラソンに向けたらいい」と指摘し。美月も「そしたら走りきれます」と断言していた。