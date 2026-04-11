◇スペイン1部 Rソシエダード 3―3 アラベス（2026年4月11日 スペイン・サンセバスチャン）

左太腿裏の負傷で戦列を離れていたレアル・ソシエダードのMF久保建英（24）が83日ぶりの復帰戦でいきなりアシストを記録した。ホームのアラベス戦で2―2の後半9分から出場。中盤の右サイドに入ると、同15分に左後方からのクロスに走り込んでゴール右脇から頭で折り返し、FWオスカルソンのヘディング弾を演出した。

後半追加タイムに退場で10人となり、その後に追いつかれて3―3で引き分ける痛恨の幕切れ。それでもマタラッツォ監督は「彼はよくやった。試合にうまく入った。彼が入っての最初の10分は我々の方が良くなったように見えた」と久保を称賛。「自分のリズムを取り戻すには時間が必要だ。非常にポジティブだった」と負傷した1月18日のバルセロナ戦以来となった復帰戦を高く評価した。

ムンド・デポルティボ紙も日本代表アタッカーを「資産」と表現。「ハーフタイム後にチームを眠りから目を覚ますきっかけをつくった。全てに点火した。勝ち越した場面の一部となってアシストも記録。一度もスプリントで手を抜かなかった。彼は戻ってきた」と称えた。

久保はマン・オブ・ザ・マッチにも選出され、18日に控えるアトレチコ・マドリードとのスペイン国王杯決勝に弾みをつけた。