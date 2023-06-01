名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。万引き解雇後のまさかの近況を報告した。

【映像】「映画化あるよ！」現在の職業

『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる。

小林は2021年10月に福岡市のドラッグストアで9,000円相当の化粧品類計6点を万引き。店員に見つかって逃走を図り、通行人に取り押さえられた。警察の聴取は受けたものの、商品代金を弁償したことで逮捕には至らなかったという。しかし2022年4月に週刊誌報道でその事実が発覚し、グループ卒業発表予定日に所属事務所から即日解雇された。

解雇後はフランス・パリに渡り、ショコラティエ修行をしていたという小林。現地では通り魔的暴行事件に3度も巻き込まれたが、今では「ショコラティエになって、去年の世界大会で2位。来週には大阪でプロデュースするカフェをオープンします」と報告。まさかの逆転人生にスタジオからは「『万引きショコラティエ』として映画化あるよ！」「元気そうで良かった」などというエールが送られた。

