名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。万引き騒動後、複数の暴行事件に巻き込まれた事実を明かした。

【映像】暴行事件に巻き込まれた頃の写真

『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる。

小林は2021年10月に福岡市のドラッグストアで9,000円相当の化粧品など計6点を万引き。店員に見つかって逃走を図り、通行人に取り押さえられた。警察の聴取は受けたものの商品代金を弁償したことで逮捕には至らなかったという。しかし2022年4月に週刊誌報道でその事実が発覚し、グループ卒業発表予定日に所属事務所から即日解雇された。

小林は万引き騒動後に降りかかった3件の通り魔的暴行被害を初告白。それは万引き解雇後、ショコラティエ修行のために訪れたフランス・パリでの事だという。

１回目は見知らぬ男性から道端で急に携帯電話を見せられ、振り返ったところ顔面を殴打。2回目は金を盗まれそうになり、ネックレスを引きちぎられた。3回目は海岸沿いで朝日を昇るのを見ようとしたところ、見知らぬ男性から殴られたという。これら災難に小林は「神様は見ているなと思った」と自虐を込めながら「めげそうな気持もありながら、そのままショコラティエの修行を続けました」と夢を諦めなかったと述べた。

