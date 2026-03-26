桑田佳祐が、TVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌に加えエンディング主題歌を担当していることが明らかになった。あわせて『あかね噺』ノンクレジットエンディング映像もアニメ公式YouTubeにて公開されている。

キャリア初のW主題歌として発表された『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」は、TVアニメ『あかね噺』第2話で公開。こちらもオープニング主題歌の「人誑し / ひとたらし」と同じく、作詞・作曲をいずれも桑田が手掛ける完全書き下ろし楽曲になった。

心地よいギターのリフレインに力強いサックスが絡むキャッチーで軽快なイントロから始まるこの楽曲。明るく飄々とした歌詞と桑田の骨太で伸びやかな歌声が、聴く人の背中をポンと押すかのようなポジティブなエネルギーに満ちたポップソングだ。タイトルに“AKANE”というワードが入っているように、主人公の桜咲朱音を想起させるワードも多く、桑田佳祐が『あかね噺』に贈る、最大級の敬意と愛情が詰まった楽曲となっている。なお配信については現状未定とのこと。

公開されたアニメノンクレジットエンディング映像は、爽やかな夏の空気を感じさせるレトロタッチな映像に、高座・座布団・めくりといった本作ならではのモチーフが散りばめられた仕上がりとなっており、ラストには楽曲タイトルにもなっている”饅頭”が登場する遊び心あるカットも見どころだ。

◾️18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日（水）発売 ※アナログ盤を除く

※テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ▼先行配信「人誑し / ひとたらし」

配信：https://taishita.lnk.to/hitotarashi ○完全生産限定盤（CD + Special Goods）

VIZL-3300 \2,750（税込）

※詳細後日発表 ○通常盤（CD）

VICL-38700 \1,430（税込） ○アナログ盤（7月8日（水）発売）

VIJL-61900 \2,750（税込） ▼全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」を配布いたします！ 「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。

詳細：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

◾️タイアップ／TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』公式サイト：https://akane-banashi.com/

◾️＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞ 2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ＜チケット代＞

全席指定／注釈付き指定席 11,000円（税込）

立ち見指定 10,500円（税込）

※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。ただし座席が必要な場合はチケットが必要となります。

※お1人様1公演2枚まで

※注釈付き指定席は、ステージ・演出の一部が見えづらい場合がございます。

※立ち見指定は、指定の位置で立ってご観覧いただきます。

※チケット代金とは別に、各種手数料がかかります。 ＜チケット受付スケジュール＞

・サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」受付

受付期間 4月10日（金）15:00〜4月20日（月）23:59

※2月25日時点で会員の方（2月25日23:59までにご入会の方）が対象となります。会員期限が2026年2月末、3月末で継続手続きをされなかった方は、受付対象外となります。

※公演当日の時点で会員資格が有効であることを確認させていただく可能性がございます。継続手続きをお忘れにならないようご注意ください。 ・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」受付

受付期間 4月24日（金）12:00〜5月12日（火）23:59

※桑田佳祐CDシングル「人誑し / ひとたらし」を期間内に予約購入いただいた方に配布する「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方を対象とした受付となります。

詳細：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode 特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live