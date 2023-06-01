【RIZIN】ズマガジーvs.天弥が条件付きで実施決定 前日計量で天弥が3.5kgオーバー
きょう12日開催の『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（マリンメッセ福岡 A館）にて、第3試合のヌルハン・ズマガジーvs.天弥が条件付きで実施されることが決定した。
【公開計量動画】ズマガジーと対戦の天弥3.5kgオーバー 会場に驚きの声
きのう11日に行われた公式計量において、今大会で初参戦の天弥が規定体重（71.00kg）を3.50キロ超過。公開計量にはズマガジーのみが登場し、計量クリアしていた。
体重超過が大きいため試合実施についてズマガジー陣営や運営本部が協議していたが、12日になり運営本部が「協議の結果、最終的に主催者判断で本試合を実施することを決定いたしました」と発表した。
決定の経緯として「大幅な体重差に伴うリスクを精査した上で、対戦相手であるヌルハン・ズマガジーが万全のコンディションを維持していること、および『試合機会の確保』というプロアスリートとしての正当な意向を尊重し、RIZIN MMAルールに基づき、次のとおり条件付きで試合を実施いたします」と説明した。
■試合実施の条件
1. 天弥の勝利は記録されず、次に掲げるとおり裁定される。
（1）ズマガジーが勝った場合、その結果を公式記録とする。
（2）ズマガジーが負けるか、引き分けた場合、記録はノーコンテストとする。
2. 天弥に減点を課した上で、試合を開始する。本試合は階級超過体重が0.5kg以上につき減点2（レッドカード）とする。
【公開計量動画】ズマガジーと対戦の天弥3.5kgオーバー 会場に驚きの声
きのう11日に行われた公式計量において、今大会で初参戦の天弥が規定体重（71.00kg）を3.50キロ超過。公開計量にはズマガジーのみが登場し、計量クリアしていた。
決定の経緯として「大幅な体重差に伴うリスクを精査した上で、対戦相手であるヌルハン・ズマガジーが万全のコンディションを維持していること、および『試合機会の確保』というプロアスリートとしての正当な意向を尊重し、RIZIN MMAルールに基づき、次のとおり条件付きで試合を実施いたします」と説明した。
■試合実施の条件
1. 天弥の勝利は記録されず、次に掲げるとおり裁定される。
（1）ズマガジーが勝った場合、その結果を公式記録とする。
（2）ズマガジーが負けるか、引き分けた場合、記録はノーコンテストとする。
2. 天弥に減点を課した上で、試合を開始する。本試合は階級超過体重が0.5kg以上につき減点2（レッドカード）とする。